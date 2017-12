Deadpool 2: tutti pronti per la 'Seconda Venuta' di Deadpool? Nuovo POSTER

Prepariamoci per Deadpool: The Untitled Sequel (o qualsiasi sia il titolo), con un nuovo poster che rappresenta ile il suo compare, prima che entrambi facciano il salto verso il

Questo che vedete fa parte di una serie di poster assolutamente unici che sta facendo capolino online da un po' di tempo, ormai, e di certo è bizzarro... Anche un po' blasfemo, magari. Non è certamente la prima immagine a tema religioso che vediamo in cui viene ironicamente rappresentato Deadpool; in questo caso è la volta de "La Creazione di Adamo", di Michelangelo Buonarroti, del 1511 circa. L'affresco, conosciuto nella sua immagine originale in tutto il mondo, fa parte della decorazione della volta della Cappella Sistina dei Musei Vaticani a Roma.

Poiché sappiamo da circa tre ore che gli X-Men, i Fantastici Quattro e Deadpool stanno per "trasferirsi" (non sarebbe meglio dire, stanno per tornare a casa?), alla Disney - proprietaria dei Marvel Studios - non è illogico pensare che questa possa essere una delle ultime immagini che escono di Deadpool sotto casa Fox. Come poi gestiranno il futuro del personaggio alla Disney, questo è tutto un altro discorso che non possiamo certo iniziare in questa sede.

Ecco la caption del Tweet di Reynolds sul nuovo poster: "Alcuni possono chiamare questa creazione un'opera incomparabile, ma per me è semplicemente un pezzo d'arte che deve essere mostrato al mondo."

Ok, la cosa bella, comunque, è che il poster potrebbe essere un modo per mostrarci la capacità di Cable (Josh Brolin), di teletrasportarsi attraverso il tempo ed è certamente ben rappresentato.



Curiosi di veder al cinema la "Seconda Venuta" di Deadpool? Ditecelo nei commenti!