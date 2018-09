Deadpool 2: tutti i dettagli dell'edizione homevideo SUPERDOTATA

Se per voi la seconda volta non è stata abbastanza, la seconda-seconda volta sarà addirittura più sorprendente: la VERSIONE SUPERDOTATA di Deadpool 2 infatti offrirà tantissimo materiale inedito sul supereroe in lattice rosso con 15 minuti di scene extra.

Il film di David Leitch con Ryan Reynolds, che è già disponibile per il download negli Store Digitali, arriverà in Blu-ray, 4K Ultra HD e DVD dal 17 Ottobre, ed oltre ad una versione estesa del montaggio cinematografico presenterà letteralmente una valanga di contenuti aggiuntivi.

L'edizione blu-ray e 4K conterranno le seguenti feauturette:

I valori della famiglia: Scelta degli attori

David Leitch non Lynch: dirigere Deadpool 2

Le labbra di Deadpool sono sigillate: segreti ed Easter Eggs

Fino allo spasimo: ripresa dopo ripresa

Affrontare situazioni difficili: Azione e controfigure

Prigione

Il membro più importante della X-Force

Partita a scacchi con Omega Red

Muscoloso e sexy

“Monologo di tre minuti”

Commento audio di Ryan Reynolds, David Leitch, Rhett Reese e Paul Wernick

Sequenza di gag

Il Divertimento ha nome Deadpool 2: - Niente buona azione - “Bagnato su bagnato” Teaser - Tatuaggi a tema al Brazil Comic-Con - Deadpool incontra Cable - Trailer Definitivo, Trailer Red Band Definitivo - Imax PSA - Celine Dion - “Ashes” (Video Musicale) - Dietro le quinte di “Ashes” con Celine Dion - Manca una nazione - Deadpool monopolizza il Manchester United! - I primi 10 anni - Diplo, French Montana e Lil Pump ft. Zhavia “Welcome to the Party (Video Ufficiale) - Deadpool 2 ringrazia

Galleria

L'edizione in DVD invece includerà solo l'edizione cinematografica del film più i seguenti extra:

Sequenza di gag

Il Divertimento ha nome Deadpool 2: - Niente buona azione - “Bagnato su bagnato” Teaser - Tatuaggi a tema al Brazil Comic-Con - Deadpool incontra Cable - Trailer Definitivo, Trailer Red Band Definitivo - Imax PSA - Celine Dion - “Ashes” (Video Musicale) - Dietro le quinte di “Ashes” con Celine Dion - Manca una nazione - Deadpool monopolizza il Manchester United! - I primi 10 anni - Diplo, French Montana e Lil Pump ft. Zhavia “Welcome to the Party (Video Ufficiale) - Deadpool 2 ringrazia

Galleria

Infine, vi ricordiamo che i preordini di Deadpool 2 sono già aperti su Amazon.