Deadpool 2: il trailer internazionale, alcuni easter egg (e Terry Crews) dal trailer

Dopo il primo attesodi Deadpool 2 (titolo sempre provvisorio!), è arrivato online un nuovo trailer internazionale del cinefumetto che mostra una sola sequenza inedita con protagonisti. Lo trovate sempre all'interno di questa notizia.

Oltre ad alcune battute su Justice League (ed il caso dei baffi rimossi in CGI) e a Toy Story, dal trailer possiamo confermare la presenza della Divisione Risposta Mutante e della potenziale inclusione del "gruppo terrorista" dei Purificatori, entrambi provenienti dalle pagine del fumetto.

Non solo il trailer anticipa anche alcune sequenze nel futuro apocalittico da dove verrà Cable (Josh Brolin), ma in una particolare sequenza (che trovate sottoforma di immagine qui sotto) viene confermata la presenza dell'attore Terry Crews nel cast. Ovviamente non è chiaro chi interpreterà ma rumor vogliono che possa dare il volto all'agente G.W.Bridge, alleato storico di Deadpool (Ryan Reynolds). Dietro di loro e Domino (Zazie Beetz) sembra di intravedere un altro mutante ben noto agli appassionati di fumetti Marvel, Shatterstar.

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"