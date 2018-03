Deadpool 2 trailer: l'avete visto Bill Skarsgard? E Terry Crew potrebbe interpretare...

Il trailer diè uscito questa mattina ed è pieno di chicche, dalla grande musica ai tanti riferimenti, così, giusto per stuzzicarci ulteriormente. Tra le rivelazioni più "scioccanti" c'è l'inclusione della X-Force, e il ruolo di Terry Crews...

Iniziamo Bill Skarsgård: l'attore si è fatto un nome a livello globale quando ha indossato il trucco da clown per vestire i panni di Pennywise nell'horror hit dello scorso anno IT e, per un po', si è effettivamente vociferato della sua possibile apparizione in Deadpool 2. Grazie ad alcuni appassionati con l'occhio da falco, è stato notato sullo sfondo del trailer, e dunque abbiamo il nostro first look ufficiale a Skarsgård nel film, ecco il tweet:

"JB @Joshbryan321 #BillSkarsgard è presente nel nuovo trailer di #Deadpool2 ."

Il fotogramma nel trailer appare al 1 minuto e 40 secondi, dopo che Deadpool nomina la squadra "X-Force". Non sappiamo ancora cosa farà esattamente Skarsgård, ma ora che sappiamo ufficialmente che è nel film.

Inoltre, per un breve momento, il nome del personaggio di Crews appare anch'esso nel nuovo trailer. Date un'occhiata all'immagine. Lo scatto, stavolta, appare a 1 minuto e 37 secondi, dove si legge il nome "Bedlam" nell'angolo in alto a destra. Si tratta di un riferimento a Jesse Aaronson, a.k.a. Bedlam, uno dei personaggi che, secondo le voci, Crews potrebbe interpretare.

Nei fumetti, Bedlam è noto per la sua forza e per la capacità di creare campi elettromagnetici. Considerando che Terry Crews ha grandi doti comiche e d'azione, è l'aggiunta perfetta all'universo di Deadpool.

Vedremo se sarà confermato al 100%, ma secondo voi è questo il suo ruolo? Diteci come la pensate e anche come avete reagito alla visione del nuovo trailer di Deadpool 2 nei commenti, qui sotto!