Deadpool 2 torna nei cinema questo Natale con una versione PG-13

Lo scorso maggio abbiamo visto il suo film al cinema, adesso sta per approdare in home video con una versione 'exteded cut' (e 'Superdotata') che include sequenze inedite. Ora la Fox ha annunciato un'altra versione di Deadpool 2.

Sappiamo ancora poco e niente su questa nuova versione, ma quel che è stato reso noto è che prenderà il posto di Alita - Angelo della Battaglia, il quale è stato posticipato a febbraio. Questa nuova versione di Deadpool 2 (ancora senza un titolo ufficiale) approderà nei cinema statunitensi in tempo per le festività Natalizie, il 21 dicembre, scontrandosi direttamente con film come Aquaman e Bumblebee.

Secondo le prime indiscrezioni, il film sarebbe una sorta di ri-montaggio in versione PG-13 (quindi vietata ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto) della pellicola (che, ricordiamo, era marchiata con il rating R). La particolarità, come suggerisce il tweet ufficiale di Ryan Reynolds che vedete qui sotto, è che dovrebbe includere anche delle sequenze create ad hoc per la nuova versione. Secondo i rumor, in questa versione Deadpool racconterà una disturbante storia della buonanotte ad un Fred Savage adulto, riprendendo pari pari ciò che avveniva ne La Storia Fantastica del 1987, con il nostro mercenario chiacchierone al posto di Peter Falk. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.