Nel Deadpool 2 di Tim Miller sarebbe apparso anche La Cosa dei Fantastici 4

Tim Miller non esitò un secondo a firmare anche per Deadpool 2, visto il successo del primo film sul mercenario dalla lingua lunga. Come ben sappiamo, però, quel contratto non è mai stato onorato: divergenze artistiche con Ryan Reynolds portarono il regista a farsi da parte, rinunciando ai suoi piani per il film.

Non che ci sia da lamentarsi: Deadpool 2 è stata l'opera folle e politicamente scorretta che tutti ci aspettavamo e i personaggi a cui prestare attenzione non sono mancati di certo, ma pare che nella testa di Miller ci fosse l'idea di regalare ai fan un paio di sorprese in più.

Secondo le ultime dichiarazioni del regista, infatti, il suo progetto era quello di dare più spazio alla storia d'amore tra Wade e Vanessa (quest'ultima, come ricorderete, viene invece uccisa durante i primi minuti del film), con il personaggio interpretato da Morena Baccarin che si sarebbe poi trasformato in Copycat. Non è finita qui, però: Miller ha infatti anche rivelato di aver ricevuto l'ok dalla produzione per includere nel film La Cosa, direttamente dai Fantastici 4, che sul finale avrebbe dato vita ad uno strepitoso scontro con Fenomeno.

Il futuro di Deadpool, comunque, è adesso interamente nelle mani dei Marvel Studios, che hanno però rassicurato gli autori sul fatto che i film sul personaggio di Ryan Reynolds resteranno Rated-R. Proprio Reynolds, qualche tempo fa, consigliò ai genitori di spacciare Spider-Man per Deadpool ai loro figli più piccoli in modo tale da impedirgli la visione di un film vietato ai minori.