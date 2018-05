Deadpool 2 è stato "certificato fresh" su Rotten Tomatoes e ne ha fatto un video!

È arrivata la certificazione "fresh" per Deadpool 2! E, naturalmente, il Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds non si è fatto scappare l'occasione di realizzare un video in cui taglia a fette pomodori con la spada...

E dunque, Rotten Tomatoes ha certificato Deadpool 2 con 84% di recensioni positive. Ecco il parere della critica:

"Anche se rischia un po' troppo con le sue meta gag, Deadpool 2 è un lampo cruento e gongolante del genere supereroistico, sostenuto dall'innegabile fascino di Ryan Reynolds."

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto.

Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo."

Deadpool 2 è al cinema!