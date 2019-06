Deadpool 2 aveva spoilerato X-Men: Dark Phoenix più di un anno fa!

Come segnalato da ScreenRant, sembra che una scena di Deadpool 2 rivelasse delle svolte che poi sarebbero state descritte in X-Men: Dark Phoenix, l'ultimo film sui mutanti Marvel in casa Fox approdato nelle sale lo scorso 6 giugno.

Prima di tutto la scena in questione: a un certo punto del film con Ryan Reynolds, nella speranza di ottenere aiuto per la sua guerra al male, Deadpool va nella X-Mansion. Quando nessuno degli X-Men più famosi può unirsi a lui, Wade senza maschera inizia un monologo sull'ingiustizia di tutto ciò. Mentre avviene, un gruppo di X-Men, incluso Cyclops, Bestia, Tempesta, Professor X, Nightcrawler, e Quicksilver lo sentono e lentamente chiudono una porta per impedirgli di notare la loro piccola riunione.

Ebbene, i fan hanno notato che da questa riunione mancano all'appello alcuni personaggi importanti che corrispondono anche a quelli che sono morti in X-Men: Dark Phoenix, ovvero Mystica e Jean Grey. Come sa chi ha visto il film di Simon Kinberg, Jean - ormai diventata Dark Phoenix - in preda a uno sfogo incontrollato d'ira uccide Mystica e alla fine del film questa si sacrifica per salvare i propri compagni. Alcuni, ricollegandosi quindi alla scena di Deadpool 2, hanno pensato che questa si svolga quindi dopo gli eventi narrati in X-Men: Dark Phoenix.

Tuttavia, la spiegazione più ovvia può rivelarsi anche la più corretta come spesso accade: ovvero che sia Jennifer Lawrence che Sophie Turner sono attrici molto impegnate e che in quel momento non erano disponibili per girare la scena a causa del loro fitto calendario.

Un altro indizio è però dato dall'abbigliamento di Quicksilver, che indossa una maglietta di Nevermind dei Nirvana, uscito nel 1992, anno in cui si svolge X-Men: Dark Phoenix. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film di Kinberg. Rivedremo di nuovo Deadpool in mano ai Marvel Studios prossimamente