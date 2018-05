Deadpool 2 spodesta Avengers: Infinity War come miglior incasso del week end!

Deadpool 2 batte Infinity War! Dopo record su record, il terzo cinecomic sui Vendicatori, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, ha ceduto il passo al Mercenario Chiacchierone, vediamo i numeri!

Deadpool 2 non è riuscito a superare l'incasso straordinario del primo week end di programmazione del suo debutto al cinema (Deadpool), che fu di 132.4 (segnando il record come miglior incasso mai registrato per un film classificato "R"), ma, con i suoi 125 milioni, ha spodestato il cinefumetto dei record, Avengers: Infinity War.

Nonostante sia vicinissimo alla soglia dei 2 miliardi di dollari d'incasso - dopo l'apertura in Cina e i successivi 10 giorni di programmazione in terra orientale - Avengers 3 ha ceduto il passo al Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds, che si piazza comunque al terzo posto come migliore apertura del 2018, dopo, naturalmente, lo stesso Infinity War e Black Panther.

Che ve ne pare? Voi avete già visto il secondo film su Wade Wilson?



"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto.Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo."

Deadpool 2 è attualmente in programmazione nei nostri cinema!