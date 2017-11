Deadpool 2: a sorpresa, ecco il primo, divertentissimo teaser trailer ufficiale!

Proprio come il primo teaser poster di qualche giorno fa, ecco che oggi, a sorpresa e senza alcun preavviso, laci ha fatto un regalo apprezzatissimo rilasciando online il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissimo Deadpool 2

Nello stile irriverente del Mercenario Chiacchierone, il filmato si apre in realtà come una sorta di tutorial per la pittura presentato da Ryan Reynolds in costume rosso, con aggiunta di pantaloni, camicia e parruca afro bionda. Tutto è assurdo, finché per un breve contrattempo ecco arrivare le prime attese immagini del sequel diretto da David Leitch, con tanto di prima, fugace occhiata alla Domino di Zazie Beetz in azione.



Vi lasciamo al teaser e alla sua immensa goduria, ricordandovi che Deadpool 2 vedrà nel cast anche Josh Brolin nei panni di Cable, per un'uscita prevista nelle sale il 1° giugno 218.