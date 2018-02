Deadpool 2: Rob Liefeld spiega il motivo dell'attesa del trailer

Il creatore di Deadpool,, ha parlato del motivo per cui la Fox ha deciso di aspettare a pubblicare il primo trailer di Deadpool 2, spiegando come la major abbia preferito aspettare che altri titoli importanti in uscita in estate pubblicassero il loro materiale per poi avere tutto lo spazio necessario per il trailer di

Il nuovo trailer internazionale diffuso due giorni fa racchiude un sacco di sequenze principalmente incentrate sull'arrivo di Cable (Josh Brolin). Tuttavia il video non rivela molto sulla narrativa del film, che in realtà è una buona cosa visto che dovrebbe esserci un altro trailer di Deadpool 2, più dettagliato, pronto ad arrivare nei prossimi mesi.

Ciò che questo trailer ha fatto è però aver stabilito con fermezza il tono del sequel, mettendo in risalto l'azione ed esprimendo un messaggio piuttosto semplice: se ti è piaciuto il primo Deadpool, ti piacerà anche il seguito.

Parlando a Heroic Hollywood, Rob Liefeld ha dichiarato:"Quelli della Fox sono stati davvero fantastici. Mi hanno completamente conquistato da come gestiscono tutto. Fondamentalmente fanno morire tutti di fame nell'attesa, fanno sfogare la concorrenza e poi su Deadpool hanno giocato le loro carte per ultimi".

In realtà non tutto è andato per il meglio perché proprio in questi giorni l'attenzione si è concentrata anche sul trailer di Venom e il nuovo trailer della seconda stagione di Jessica Jones.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 comprende nel cast Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin, T.J. Miller, Leslie Uggams, Andre Tricoteaux, Brianna Hildebrand, Zazie Beetz, Jack Kesy, Eddie Marsan, Karan Soni, Shioli Kutsuna e Julian Dennison. L'uscita al cinema è prevista per il 16 maggio.