Deadpool 2: Rob Liefeld omaggia il teaser dell'"Untitled Deadpool Sequel"...

Rob Liefeld , il creatore del personaggio di, ha omaggiato l'uscita del teaser di ieri, con un disegno che ha poi pubblicato via social, guardate!

Ieri è uscito il primo teaser di Deadpool 2 e abbiamo quindi potuto vedere non soltanto qualche immagine del nuovo film dedicato al Mercenario Chiacchierone, ma anche una carrellata di simpatiche gag. E quindi il creatore del personaggio fumettistico di Deadpool ha usato oggi Instagram per mostrare uno schizzo del personaggio, interpretato cinematograficamente parlando, da Ryan Reynolds, nel travestimento da Bob Ross ch ha usato nel video per inviare ai fan più giovani un messaggio.

Ah, per non parlare della nuova "sinossi"... L'avete letta? Ecco un recap: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"

Date uno sguardo al disegno e diteci cosa ne pensate nei commenti qui sotto: vi piace?