Deadpool 2: Rob Liefeld ci mostra una nuovissima foto di Cable dal dietro le quinte!

Ieri Rob Liefeld ha postato via Instagram una still dal dietro le quinte di Josh Brolin nei panni di, date pure un'occhiata allo scatto!

In occasione del cinquantesimo compleanno di Josh Brolin, l'attore e il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, hanno festeggiato l'evento via social media, facendoci vedere un nuovo look della star di (anche), Avengers: Infinity War...

Inizialmente Deadpool 2 doveva uscire a giugno, ma poi la Fox ha deciso di anticipare la data a Maggio e dunque, in circa un mese, vedremo ben tre attesissime pellicole: Deadpool 2, appunto, Avengers: Infinity War e Solo: A Star Wars Story.

La campagna di marketing naturalmente sta facendosi man, mano più intensa e quindi è naturale che adesso escano fuori anche altre foto (nuove), dei personaggi di questo cinefumetto numero 2 sul Mercenario Chiacchierone.

La sinossi ufficiale dell'Untitled Deadpool Sequel recita: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"

Date uno sguardo a questa still di Deadpool 2 e diteci che ne pensate nei commenti.