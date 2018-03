Deadpool 2: le riprese aggiuntive ci regaleranno "più Cable e più Domino!"

I reshoot diaggiungeranno presumibilmente diverse cose in più per quanto riguarda due personaggi fondamentali del sequel: Cable (Josh Brolin) e Domino (Zazie Beets). Le voci secondo cui la fotografia aggiuntiva è dovuta al fatto che il film ha ottenuto recensioni negative dopo i test, sono messe a tacere.

David Leitch ha preso il timone di Deadpool 2 dopo l'uscita dal progetto di Tim Miller, e il film promette di offrire agli spettatori uno spettacolo più imponente rispetto al suo predecessore.

All'inizio del mese Brolin ha annunciato che sarebbe tornato sul set per le riprese aggiuntive di Deadpool 2. A quel tempo, nessuno vedeva la questione come motivo di preoccupazione, visto che l'attore ha condiviso pubblicamente la notizia. Tuttavia, all'inizio di questa settimana, le speculazioni hanno iniziato fioccare online, e volevano il film con Ryan Reynolds poco gradito a chi ha effettuato i test screening. La cosa, naturalmente, ha molto preoccupato i fan. Ma adesso è arrivata la notizia che i reshoot servono solo ed esclusivamente a migliorare la pellicola in uscita.

Steve Weintraub di Collider è andato a fondo nella questione ieri, citando numerose fonti, e ha scoperto che nei nuovi test il film ha ottenuto ancora una volta punteggi superiori a 90. Ecco ciò che ha detto:

"Entrambe le platee presenti alla visione di queste proiezioni hanno detto di amare molto Josh Brolin nei panni di Cable, e amano Domino, ma vorrebbero vedere più di entrambi i personaggi nel film. Ovviamente non entriamo in ulteriori dettagli, la gente voleva sapere come andavano Cable e Domino e la risposta è che sono piaciuti, ma "volevano vederne di più". Intelligentemente, lo studio ha pensato: "okay, come possiamo farlo? come possiamo aggiungere qualcosa di questi personaggi? "E ha deciso di iniziare a febbraio con la fotografia aggiuntiva, dove, indovinate un po', è stato aggiunto proprio di più di Cable e più di Domino. E quindi questa è la verità sulla fotografia aggiuntiva. Non c'è stato nessun naufragio nella pellicola."

Curiosi di vedere come uscirà fuori Deadpool 2?

A fine notizia, viene riportato da ScreenRant che la Fox è stata contattata per confermare o smentire questa dichiarazione del giornalista di Collider.