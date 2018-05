Deadpool 2: record alle anteprime, chi interpreta QUEL personaggio?

Deadpool 2 ha iniziato la sua corsa al botteghino mondiale, infrangendo i primi record al botteghino statunitense. Il film ha incassato 18.6 milioni di dollari alle anteprime del giovedì, superando il precedente record stabilito a settembre da It con 13.5 milioni.

ATTENZIONE! SPOILER!

In attesa di scoprire quanto incasserà alla fine di questo week-end (si presuppone intorno ai 150 milioni di dollari soltanto negli States), scopriamo chi interpreta quel personaggio iconico dei fumetti Marvel in Deadpool 2. Si, stiamo parlando di Cain Marko alias Il Fenomeno.

Il co-sceneggiatore del sequel, Rhett Reese, ha svelato che è proprio Ryan Reynolds a dare voce e volto al villain degli X-Men: "Ryan ha finito per dare la voce al Fenomeno, quella era la sua voce. E inoltre ha fatto il motion capture per il volto. Non so chi gli ha dato il corpo, ma non credo sia stato Ryan".

Sull'inclusione del personaggio (apparso brevemente in X-Men: Conflitto finale del 2006 con il volto di Vinnie Jones), Paul Wernick afferma: "Abbiamo deciso di includerlo molto presto, perché non gli hanno mai dato giustizia. Abbiamo sempre voluto vedere un Fenomeno in CGI, ed ora esiste. E poi volevamo, nel terzo atto, bilanciare un po' le cose tra Deadpool ed i suoi amici ed il piccolo Firefist, che ha poteri fichi, ma volevamo un combattimento alla pari. E chi meglio del Fenomeno?".