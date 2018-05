Deadpool 2 pronto a battere Avengers: Infinity War: pronostici a 350 milioni di dollari

E pensare che la Twentieth Century Fox, qualche anno fa, era tutt'altro che convinta del potenziale successo di un personaggio cosi violento e irriverente come Deadpool al cinema. Nonostante lo sviluppo per anni, la Fox non diede mai via libera ufficiale al progetto.

Fu quel famoso test footage trapelato in rete ed acclamato da fan e pubblico a convincere la Fox a dare semaforo verde a Deadpool. Scommessa vinta, visto che il film - uscito nel 2016 - finì per battere qualche record e a diventare una delle pellicole vietate ai minori più di successo degli ultimi tempi.

Ora Deadpool 2, uscito ieri nelle sale cinematografiche italiane mentre venerdì in USA, dovrebbe replicare il medesimo successo del precedente episodio e, non solo: batterlo. Infatti Avengers: Infinity War dovrebbe terminare la sua 'striscia positiva' e, dopo tre settimane al primo posto, dovrebbe cedere la vetta al sequel con Ryan Reynolds, come pronosticato in queste ore dagli analisti. Si prevede una partenza tra i 130 ed i 150 milioni di dollari in USA mentre a livello internazionale si pronosticano tra i 175 ed i 200 milioni, per un'apertura mondiale di ben 350 milioni di dollari.

Chiaramente bisognerà aspettare domenica sera per i primi risultati, ma per ora gli analisti affermano che non ci sarà alcun problema: Deadpool 2 sarà un enorme successo!