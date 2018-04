Deadpool 2: pronostici d'incasso, ecco i personaggi confermati per il film sulla X-Force

Anche se l'attenzione dei fan della Marvel è tutta rivolta verso Avengers: Infinity War al momento, non dimentichiamoci che nelle sale cinematografiche italiane, questo 15 maggio, arriverà l'atteso Deadpool 2 di David Leitch.

Secondo Deadline, anche grazie all'epico final trailer diffuso dalla Twentieth Century Fox qualche giorno fa, l'hype intorno al sequel sarebbe piuttosto alto e, dunque, secondo i pronostici dovrebbe debuttare nel corso del primo week-end di programmazione americano con ben 150 milioni di dollari. Un risultato sicuramente al di sopra delle aspettative e più alto del debutto del primo episodio che, nel 2016 fece il suo esordio al box-office americano con 132 milioni di dollari.

In attesa di vedere la pellicola di David Leitch parliamo, seppur brevemente, anche del film corale dedicato alla X-Force, che Drew Goddard sta scrivendo e dirigerà e che, potenzialmente, potrebbe arrivare già il prossimo anno.

That Hashtag Show ha confermato che Ryan Reynolds, ovviamente, riprenderà i panni di Wade Wilson/Deadpool all'interno della pellicola corale ma al suo fianco dovrebbero essere confermati anche Josh Brolin e Zazie Beetz interpreti, rispettivamente, dei personaggi di Cable e di Domino. Nessuna informazione sugli altri membri della X-Force che faranno il loro debutto in Deadpool 2 come Bedlam e Shatterstar: è possibile che i membri, dunque, cambieranno di film in film.

Vi terremo aggiornati.