Deadpool 2: il primo poster è un affare di famiglia

La 20th Century Fox ha diffuso in rete il primo poster ufficiale di, sequel del cinecomic campione d’incassi con protagonista

Nella locandina possiamo ammirare tutti i principali protagonisti della nuova pellicola riuniti a tavola per celebrare il rituale pasto del Giorno del Ringraziamento, con tanto di tacchino gigantesco tenuto in mano da Deadpool in persona. Alle sue spalle, nientemeno che l’attesissimo Cable di Josh Brolin.

Diretto da David Leitch (John Wick, Atomica Bionda), Deadpool 2 avrà nel cast anche Morena Baccarin (Vanessa), T.J. Miller (Weasel), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Leslie Uggams (Blind Al), Stefan Kapicic (Colossus) e Karan Soni (Dopinder). L’uscita è prevista per il 1° giugno 2018.

Potete visualizzare il poster di seguito.