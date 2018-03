Deadpool 2: i primi pronostici prevedono un incasso più basso del primo film

Deadpool 2 è, senza dubbio, molto atteso dai fan dei fumetti dellae dagli spettatori che hanno adorato il primo episodio, ed il sequel - a giudicare dal trailer - non dovrebbe deludere le aspettative.

Eppure, secondo i primi pronostici di Box Office Pro, il film diretto da David Leitch con Ryan Reynolds non dovrebbe incassare quanto il primo episodio uscito nel 2016. Il primo Deadpool, uscito a febbraio 2016, superò le aspettative al botteghino con un esordio di 132 milioni di dollari (in quattro giorni, ne incassò 152.1). A fine corsa incassò la bellezza di 363 milioni di dollari nel solo mercato statunitense.

Ora, secondo i pronostici, Deadpool 2 dovrebbe esordire in USA il prossimo 18 maggio con 100 milioni di dollari. Seppur un risultato ottimo, soprattutto per una pellicola vietata ai minori, è sicuramente un passo indietro rispetto all'esordio del primo capitolo; gli analisti prevedono, inoltre, una chiusura in madrepatria a quota 242 milioni.

Deadpool 2 non dovrebbe avere un budget elevato, il che vuol dire che non dovrebbe deludere le aspettative dello studio nonostante le stime 'al ribasso' rispetto al capostipite; inoltre, l'incasso nel resto del mondo potrebbe aiutare, e non poco. Il problema per il film è che si ritroverà schiacciato da almeno due pellicole attese con lo stesso target: l'attesissimo Avengers: Infinity War e Solo: A Star Wars Story.