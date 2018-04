Deadpool 2: prima occhiata al Fenomeno, svelata l'identità del ragazzino?

Nella giornata di ieri sono apparsi in rete svariati spot televisivi da Deadpool 2 ed uno di questi potrebbe aver confermato la presenza di un personaggio storico dei fumetti degli X-Men.

Come potete vedere dallo screenshot 'incriminato', che trovate qui sotto, nello spot vediamo Colosso sferrare un pugno a quello che sembrerebbe a tutti gli effetti Il Fenomeno. Sebbene per ora sia solo speculazione, bisogna dire che in rete sono circolati dei rumor che confermerebbero la presenza del personaggio nella pellicola. "Si, il Fenomeno è nel film ed è realizzato completamente in CGI" svela la voce di corridoio "E' molto grosso (più di Colosso) ed indossa una tuta gialla da prigione. L'elmetto è molto più simile al fumetto rispetto a quello di Conflitto finale, ma sembra essere fatto di pietra e grigio anziché marrone come nel fumetto".

Fenomeno a parte, un'altra speculazione in rete vedrebbe svelata l'identità del ragazzino di Deadpool 2, interpretato da Julian Dennison. Secondo quest'altro rumor non confermato il ragazzino potrebbe essere Russell “Rusty” Collins alias il mutante Firefist. Secondo questa speculazione, Cable - come nel fumetto - tornerebbe indietro nel tempo per eliminare Firefist il quale, più in là nel tempo, diventerà uno dei cattivi. Ovviamente, attendiamo conferme o smentite.