Deadpool 2: prima clip e dettagli sulla colonna sonora, una battuta tagliata sulla Disney

Ad una settimana e qualche giorno dalla release nei cinema italiani di Deadpool 2, la Twentieth Century Fox ha diffuso una prima clip ufficiale dal cinefumetto, che noi vi mostriamo comodamente dopo il salto.

Nella clip in questione vediamo un inseguimento dove Domino (Zazie Beetz) sembra portare in salvo quello che è un furgone. E' inseguita da Cable (Josh Brolin) che, a sua volta, è inseguito da Deadpool (Ryan Reynolds).

Intanto lo stesso Reynolds ha svelato, durante un'intervista, una battuta tagliata da Deadpool 2. Questa battuta, a quanto pare, prendeva di mira la Disney e, dopo l'acquisizione della Fox da parte della Casa di Topolino, sembra proprio che lo studio abbia deciso di farla rimuovere dal montaggio finale.

"C'è una battuta che non è nella pellicola perché - e forse nemmeno potrei dirlo - la Fox me l'ha fatta togliere" ha svelato l'attore, produttore e co-sceneggiatore del film "Aveva a che fare con la Disney, e me l'hanno fatta tagliare. Credo sia stata una decisione saggia da prendere".

Questo pomeriggio vi abbiamo mostrato un video musicale, quello di "Ashes" di Celine Dion, colonna sonora di Deadpool 2. Ora siamo in grado di svelarvi i brani che andranno a comporre la soundtrack del cinecomic: