Deadpool 2 potrebbe essere l'R-Rated dalla miglior performance in prevendita su Fandango!

Fandango riporta che le prevendite per il secondo cinefumetto con protagonista Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone, Deadpool 2, potrebbe diventare il miglior performer R-Rated da 18 anni a questa parte per quanto li riguarda.

Il primo film di Deadpool è stato un successo mondiale, anche e perché, essendo un R-Rated, ha decisamente cambiato il tono di quelli che, fino a quel momento, erano i classici film a tema fumettistico: esclusivamente per famiglie, cioè, un po' "trattenuti", come dire, per essere visti da grandi e piccini.

L'incasso globale del film fu di 783 nel mondo, 363 dei quali, racimolati in patria, in nordamerica, cioè e, nel 2016, fu il terzo film R-Rated dal maggior incasso di sempre. Il prossimo mese arriverà Deadpool 2, e le premesse sono ottime, dovrebbe fare molto bene, almeno così sperano un po' tutti!

Secondo un report di Variety, Deadpool 2 è sulla buon strada per superare il precedente detentore del record di prevendite per un film R-Rated, che è Cinquanta Sfumature di Grigio. Il managing editor di Fandango, Erik Davis, ha detto questo su film con Reynolds:

"Grazie, in buona parte, al poster esclusivo per FanShop del creatore di Deadpool, Rob Liefeld, in vendita con i biglietti, i fan si sono accalcati sul sito di Fandango per prenotare i loro posti, non appena i biglietti saranno disponibili."

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo."