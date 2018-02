Deadpool 2, parla Rob Liefeld: "Sarà un grande sequel proprio come lo fu Aliens"

Solo ieri abbiamo avuto modo di ammirare finalmente ildiin azione nel nuovo, esilarante trailer ufficiale di Deadpool 2 (ancora senza titolo), secondo capitolo del franchise dedicato alcon protagonista, ma oggi a parlare del film è intervenuto, creatore del personaggio.

Nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter, infatti, il fumettista ha avuto modo di discutere della sua reazione ai primi materiali usciti per questo atteso sequel diretto da David Leitch (Atomica Bionda, John Wick), e l'autore è arrivato al punto di paragonare Deadpool 2 all'Aliens - Sconto finale di James Cameron, almeno per portata.



Queste le sue parole: "Deadpool era Alien. Brillante. Completamente funzionante. Un capolavoro. Deadpool 2 è invece Aliens, quando arrivò James Cameron e disse 'ok, volete che lo diriga? Allora lo faremo più grande e aumenteremo l'azione a dismisura". Ed effettivamente il discorso del fumettista fila, sopratutto data la scelta di Leitch alla regia e la volontà di girare più sequenze d'azione nello stesso folle stile del primo capitolo, aggiustando il tiro.



Deadpool 2 vedrà nel cast anche Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand, Jack Kasy ed Eddie Marsan, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 maggio.