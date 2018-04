Deadpool 2: online il primo spot tv e la smentita di un rumor insistente su un personaggio

Ecco a voi il primo spot TV del sequel di Deadpool! Inoltre, abbiamo anche un aggiornamento sulle voci recenti che volevano un personaggio presumibilmente fondamentale per la pellicola, tagliato dal film. I dettagli dopo il salto.

Nelle ultime settimane abbiamo sentito un sacco di report contrastanti su Deadpool 2, la maggior parte dei quali ruotavano intorno alle consistenti riprese aggiuntive che sarebbero state fatte poco prima dell'uscita del film, che arriverà a maggio. Recentemente, è stato poi riportato che il personaggio di Jack Kesy sarebbe stato addirittura tagliato dal film a causa di questi reshoot e, con le voci che giravano sul fatto che avrebbe interpretato il ruolo del villain Black Tom Cassidy, i fan, comprensibilmente, sono rimasti delusi.



Comunque, a prescindere da chi interpreterà l'attore (e a prescindere anche dall'eventualità che Juggernaut si unisca a lui, qualora interpretasse Tom), il co-sceneggiatore di Deadpool 2, Rhett Reese, ha postato su Twitter un messaggio per smentire quei report (evidentemente inventati), una volta per tutte.



Di conseguenza, chiaramente ci aspettiamo di vedere Kesy nel film, ma non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale su quale sarà effettivamente il suo ruolo, quindi dovremo aspettare e vedere cosa accadrà, su quel fronte. Nei fumetti, Black Tom Cassidy è un mutante con la capacità di convogliare l'energia attingendola dai vegetali; un'abilità unica, davvero interessante da vedere riportata sullo schermo, non trovate?



Nel player, nel frattempo; potete gustarvi il primo spot TV di Deadpool 2. Sfortunatamente, non ci sono nuovi filmati, ma fa un ottimo lavoro nel "vendere" il sequel.



A voi i commenti!