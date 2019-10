Deadpool 2: un nuovo video da dietro le quinte raccontano lo scherzo di Ryan Reynolds

È ormai noto a tutti: Ryan Reynolds non sa proprio resistere ad uno scherzo ben fatto e molto spesso è la moglie Blake Lively ad essere l'obiettivo delle burle che lo hanno reso, oltre alla sua carriera, uno delle star Marvel più seguite sui social. Sembra proprio che nemmeno il set riesca a frenarlo: vediamo insieme il video dello scherzo!

Questa volta è toccato a Bill Corso, vincitore di un Academy Award com make-up artista, essere vittima di Reynolds. Probabilmente l'idea è arrivata durante le interminabili ore che l'attore era costretto ad aspettare, immobile, per far si che la pelle di Wade Wilson sembrasse realmente sfregiata dalle cicatrici che il cancro gli aveva provocato.

Nel video recentemente pubblicato sul canale twitter del film, vediamo Corso e il suo team di make-up artist impegnati a truccare gli attori prima di una scena quando, senza alcun preavviso, Reynolds inizia letteralmente a strapparsi via la pelle, risultato di tante ore di duro lavoro. Il motivo? L'attore con tutta l'innocenza del mondo afferma che "è tutto sbagliato" e che i truccatori devono "ricominciare dall'inizio". La reazione non si fa certo attendere e la rabbia è palese sui volti dei poveri addetti al trucco.

La sinossi ufficiale di Deadpool 2 recita: Wade Wilson, dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, lotta per realizzare il suo sogno di diventare il barista più affascinante del Mayberry, mentre impara anche a far fronte alla perdita del senso del gusto. Cercando di riguadagnare la sua voglia di vivere, oltre rubare un pezzo di un flusso canalizzatore, Wade deve combattere contro ninja, yakuza e un branco di canini sessualmente aggressivi. Il tutto mentre viaggia per il mondo alla scoperta dell'importanza della famiglia, dell'amicizia e del sapore. Un nuovo gusto per l'avventura e si guadagnerà anche l'ambito titolo di migliore amante del mondo, come testimonia la sua tazza da caffè.

Reynolds non è però stato solo durante le riprese e le risate non sono mancate: eccolo in un'esilarante dietro le quinte con Josh Brolin. Tuttavia, le risate potrebbero non durare ancora a lungo, vista la sorte incerta di Deadpool nelle produzioni Disney.