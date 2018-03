Deadpool 2: il nuovo trailer del cinecomic è atteso per domani?

Dopo le notizie circa le ingenti riprese aggiuntive necessarie per, sembra che un nuovo trailer sia in dirittura d’arrivo in rete per la giornata di domani.

La 20th Century Fox ha già mostrato un primo teaser della pellicola con Ryan Reynolds non molto tempo fa e sembra che adesso voglia lanciarne sul web un secondo per riportare in carreggiata il livello di hype nei fan, dopo le recenti notizie sui test-screening della pellicola non proprio esaltanti – rivelatesi infondate e smentite dalla stessa produzione che li ha invece definiti ottimi – e sulla “vociferata” richiesta di numerose riprese aggiuntive per correggere gli errori. Stando all’Hollywood Reporter, invece, negli ultimi giorni, sono state girate due ore di riprese a Los Angeles per filmare un cameo a sorpresa.

Il nuovo trailer, stando a quanto riportato da X-Men Weibo, dovrebbe essere disponibile per la visione in streaming quando in Europa saranno circa le due del pomeriggio.

Deadpool 2, diretto da David Leitch, vede per protagonista Ryan Reynolds insieme a Josh Brolin, Zazie Beetz, T.J. Miller e Morena Baccarin tra gli altri. Il film sarà distribuito dalla Twentieth Century Fox il 16 maggio, anche in Italia.

Sinossi: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.