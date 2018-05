Deadpool 2: nuove immagini più la cover di Empire disegnata da Robert Liefeld

Quando manca un solo giorno all’arrivo in sala di Deadpool 2, ecco arrivare in rete alcune nuove immagini ufficiali che ritraggono i protagonisti, più una favolosa cover.

Arrivano direttamente dal profilo Facebook di Ryan Reynolds le quattro immagini ufficiali in alta definizione che lo ritraggono senza costume (decisamente più guardabile rispetto al primo film), assieme a Blind Al (Leslie Uggams), mentre le altre due foto sono per Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) e Yukio (Shioli Kutsuna).

Oltre alle immagini potete visualizzare la bellissima cover personalizzata di Empire disegnata dal fumettista Robert Liefeld.

Diretto da David Leitch, nel cast del film troviamo anche Monica Beccarin, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Leslie Uggams e Josh Brolin; quest’ultimo ha recentemente parlato delle riprese aggiuntive della pellicola, fatte per dare più spazio al suo personaggio e per definire meglio la personalità di Domino.

Deadpool 2 sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 15 maggio 2018, tre giorni prima rispetto alla release americana.

Sinossi: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.