Deadpool 2: nuove immagini HD svelano la realizzazione di molte scene

Deadpool 2 di David Leitch è già un successo al botteghino mondiale, e mentre il film è ancora in programmazione nei cinema di tutto il mondo continuano a sbucare online tantissime foto dal dietro le quinte del film vietato ai minori.

Tra nuove immagini promozionali, vecchie foto di Ryan Reynolds in costume e le recentissime immagini su Colosso e Il Fenomeno, la produzione del film ha rilasciato nuove immagini in alta definizione che mostrano il film prima e dopo l'aggiunta degli effetti speciali.

Visto l'enorme successo del primo capitolo della saga questo sequel ha potuto beneficiare di un budget di produzione molto più elevato rispetto a quello stanziato nel 2016, e questo ha permesso a Leitch e al produttore/sceneggiatore/protagonista Ryan Reynolds di scatenarsi con stunt e scene d'azione fuori di testa.

La gallery, che come al solito potrete consultare in calce alla notizia, ci mostra gli interessanti dietro le quinte sulla realizzazione del film, e ci permette di notare tutte le aggiunte di post-produzione in alcune delle scene principali del sequel, come l'inseguimento sul camion blindato, l'abbraccio con Colosso e la fuga dalla prigione. Addirittura, una delle immagini illustra lo sviluppo del cameo di Brad Pitt!

Deadpool 2 è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Nel cast Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Zazie Beetz, Brianna Hildebrand, T. J. Miller, Julian Dennison, Terry Crews ed Eddie Marsan.