Deadpool 2: nuove foto e spot, la clip prende in giro Batman v Superman

A poche ore dall'arrivo nei cinema italiani di Deadpool 2, la Twentieth Century Fox continua la promozione del film con la diffusione di nuovi spot televisivi ed una nuova breve clip ufficiale.

Lo spot televisivo - che trovate qui sotto - lancia una frecciatina ad Avengers: Infinity War con Deadpool intento a spiegare al pubblico di come abbia dovuto "duplicare" il marketing del sequel per non venir seppellito dal film dei Marvel Studios. La clip - che trovate qui sopra -, invece, è una presa in giro a Batman v Superman: Dawn of Justice e all'ormai alla famosa sequenza criticatissima di "Martha".

Oltre a questi nuovi spot e clip, trovate anche - seppur in low-res - delle nuove foto ufficiali da Deadpool 2, che potete ammirare nella galleria di immagini qui sotto.

Deadpool 2 è diretto da David Leitch, che sostituisce Tim Miller alla regia. La sceneggiatura è firmata da Rhett Reese & Paul Wernick insieme a Ryan Reynolds che, ovviamente, torna ad interpretare Wade Wilson ed è produttore del film. Nel cast anche Josh Brolin, Morena Baccarin, Zazie Beetz, Stefan Kapicic, Jack Kesy, Terry Crews, Bill Skarsgard, Brianna Hildebrand e T. J. Miller tra gli altri.

La pellicola sarà distribuita dalla Fox nei cinema italiani a partire da oggi, 15 maggio.