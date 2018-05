Deadpool 2: nuova immagine ufficiale del film che intanto raggiunge i 500 milioni

La 20th Century Fox ha diffuso in rete una nuova immagine ufficiale di Deadpool 2 che ritrae Juggernaut, villain principale della pellicola di David Leitch.

Per tutta la sua durata, infatti, la campagna marketing ha fatto credere al pubblico che Cable fosse il principale villain del film, ma così non è stato, data la comparsa del villain interamente ricostruito in CGI e la cui voce – forse irriconoscibile – appartiene allo stesso Ryan Reynolds.

Intanto, la pellicola ha oltrepassato il traguardo dei 500 milioni di dollari nel mondo totalizzando 505 milioni, in un arco di tempo simile a quello impiegato dal primo film (ma con un incasso casalingo inferiore del 10%).

Deadpool 2 è attualmente nelle sale di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film. Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz e Josh Brolin, insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Sinossi: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.