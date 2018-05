Deadpool 2: novità sul personaggio di Cable e... Yukio!

Gli sceneggiatori Rhett Reese & Paul Wernick, in questi giorni, stanno parlando molto di Deadpool 2, arrivato nelle sale cinematografiche italiane quasi una settimana fa, svelando informazioni ed aneddoti, e discutendo dei nuovi personaggi.

ATTENZIONE! SPOILER!

In particolare, in Deadpool 2 vediamo introdotto il personaggio di Cable (Josh Brolin), storico personaggio dei fumetti. Parlandone in una nuova intervista, i due hanno svelato di come abbiano cercato di mantenere il mistero sul suo essere o meno mutante e provare, in ogni caso, a 'semplificare' le cose per il pubblico: "Mutante o no? E' una bella domanda. Esploreremo maggiormente Cable andando avanti, non volevamo mettere troppa carne al fuoco. In una stesura del copione usava la telecinesi... ma diventava quasi una sorta di Forza, sembrava Star Wars! Cosi abbiamo deciso di fare un passo indietro. Abbiamo deciso di impostare tutto sulla tecnologia e non confondere troppo il pubblico. Abbiamo cercato di non mettere troppe informazioni svelando il suo passato, il virus tecno-organico - che forse esploreremo in futuro - e questo tipo di cose. Troppe informazioni avrebbero rovinato il tutto. Avete questo viaggiatore del tempo che torna indietro nel tempo per salvare la sua famiglia, è tutto quello di cui avevamo bisogno. Andando avanti, siamo sicuri, che sarà esplorato maggiormente come chi sia veramente e quali sono i suoi poteri".

Parlando invece del personaggio di Yukio, interpretato dall'attrice Shioli Kutsuna, i due smentiscono ufficialmente la teoria dei fan che voleva la giovane interpretare, invece, Surge: "Non è Surge. E' un personaggio minore. Il suo nome è Yukio, è un'assassina. Nei fumetti è adulta, qui l'abbiamo resa adolescente. Shioli è straordinaria. Vorremmo darle giustizia, non abbiamo dato troppo screentime al personaggio, sfortunatamente. Ci piacerebbe esplorare Yukio ancora di più". Per intenderci, Yukio è stata già interpretata da Rila Fukushima in Wolverine - L'immortale del 2013.