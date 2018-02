Deadpool 2 non sarà al SuperBowl, il trailer di Solo: A Star Wars Story ci sarà?

Arriva iled arrivano anche gli attesi spot e trailer cinematografici. Ma se siete fan di Deadpool 2 e sperate quantomeno in un breve spot tv, quanto segue vi deluderà.

The Hollywood Reporter ha confermato che la Fox non presenterà alcun footage da Deadpool 2 che, ricordiamo, uscirà a metà maggio. La Fox non sarà la sola a non presentare film durante l'evento sportivo in onda il 4 febbraio: "Fox, Sony e Warner Bros. hanno deciso di non esserci. Nell'era di internet e dei social media, le major possono arrivare facilmente al pubblico senza dover ricorrere a qualcosa di cosi costoso come il SuperBowl". Inoltre, parlando proprio del cinefumetto con Ryan Reynolds, THR spiega che il trailer - come già rumoreggiato - dovrebbe uscire entro il 14 febbraio: "Black Panther dovrebbe essere un grosso trampolino di lancio per i grandi trailer. La Fox, per esempio, dovrebbe lanciare il trailer di Deadpool 2 prima dell'uscita di Black Panther...".

Stando al sito, però, i fan potrebbero avere il primo trailer ufficiale di Solo: A Star Wars Story proprio durante l'evento sportivo. La Disney ha acquistato ben due slot e avrebbe senso che uno di questi fosse riservato al film su Han Solo. L'altro? Le possibilità sono tante. Se lasciamo fuori Black Panther (ormai in uscita, e sarà presente comunque in uno spot tie-in con Lexus) e Ant-Man and the Wasp (difficilmente verrà riproposto, visto che il trailer ha debuttato proprio in questi giorni), lo studio potrebbe presentare qualche nuova sequenza da Avengers: Infinity War (o magari proprio il secondo full trailer) o, addirittura, un nuovo footage de Gli Incredibili 2.

Vi terremo aggiornati.