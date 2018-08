Deadpool 2: nei contenuti speciali del Blu-Ray il racconto del cameo di una star

Con tutti gli easter egg e le sorprese di Deadpool 2 è difficile notare proprio ogni dettagli. Così come i cameo, che non sono sempre riconoscibili in tutti i film, sia per questioni di minutaggio dell'apparizione sia per il contesto della scena in cui viene introdotto, i fan non hanno il tempo di accorgersi della presenza di qualche star insolita.

Se non avete ancora visto Deadpool 2 vi consigliamo di NON proseguire nella lettura della news. Nei contenuti speciali della versione Blu-Ray del film di David Leitch veniamo a conoscenza di come il team di lavoro sia riuscito a convincere una star molto importante a partecipare con un cameo alla pellicola.

La star in questione è Matt Damon e il co-sceneggiatore Rhett Reese ha spiegato come stesse conversando ironicamente con Ryan Reynolds riguardo 'l'inadeguatezza della carta igienica per creare un'igiene appropriata per un essere umano'. Un discorso di 'alto profilo' che avrebbe meritato di essere tenuto da un attore 'calibro Oscar'. Ecco le 'motivazioni' della presenza di Matt Damon, che contattato da Ryan Reynolds, ha deciso di partecipare dopo aver letto la sceneggiatura.

"Matt è stato molto disponibile e quindi Ryan gli ha mandato le pagine. Matt l'ha richiamato e gli ha detto 'ci sto'".

A causa delle protesi e del costume, Damon nel film è praticamente irriconoscibile. Diretto da David Leitch, Deadpool 2 comprende nel cast Ryan Reynolds, Zazie Beetz, Josh Brolin, Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Morena Baccarin, T.J. Miller e Brianna Hildebrand.

Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 15 maggio.