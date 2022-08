Deadpool 2: Michael Shannon doveva essere Cable al posto di Josh Brolin!

Parlando con Indiewire in occasione dell'uscita di Bullet Train, che arriverà presto in Italia, la produttrice Kelly McCormick si è lasciata sfuggire che Michael Shannon doveva originariamente interpretare Cable, il villain di "Deadpool 2", al posto di Josh Brolin.

Sia "Bullet Train", in cui Shannon avrà un piccolo cameo, che "Deadpool 2" sono stati diretti dal partner creativo (e nella vita) di McCormick, David Leitch. E a quanto pare i rumor che davano Michael Shannon come Cable, e che erano in circolazione da un po' di tempo, ora sono stati confermati.

"In realtà è stato quasi quasi Cable", ha detto la produttrice a Indiewire. "Poi c'è stato una sorta di conflitto all'ultimo minuto, e poi abbiamo finito per riconnetterci su questo e ci siamo sentiti davvero fortunati che questo fosse il ruolo per lui. Poiché Josh [Brolin] è stato così bravo come Cable, non riesco nemmeno a immaginare [come sarebbe stato]".

Brolin, che si è ingrossato quasi in modo irriconoscibile per interpretare Cable in "Deadpool 2", ha dato vita ad un personaggio iconico dei fumetti degli "X-Men". Il film ha incassato quasi 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

Intanto, ricordiamo che Deadpool 3 è attualmente in lavorazione e che nella pellicola potrebbe tornare il personaggio di Dominio, interpretato da Zazie Beetz.