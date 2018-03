Deadpool 2: il Mercenario Chiacchierone vi augura buona Pasqua nel nuovo poster ufficiale

Dopo l'ultimo poster ufficiale di Deadpool 2 dove vedevamo ilin compagnia di, ecco sbarcarne oggi online uno nuovo nel qualein costume di scena ci augura Buona Pasqua con tanto di uomo d'oro al seguito.

Giocando sempre con l'ironia del suo personaggio, Reynolds ha sfornato un'immagine davvero... eggcellente. Nella sinossi ufficiale leggiamo: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo".



È tutto uno scherzo, però, perché in realtà Deadpool unirà le forze con diversi mutanti "dalla moralità elastica" per salvare un ragazzo dalle grinfie di Cable, venuto dal futuro per ucciderlo. Il Mercenario Chiacchierone formerà, insomma, l'X-Force.



Deadpool 2 vedrà nel cast anche Zazie Beetz, Josh Brolin, Morena Baccarin e TJ Miller, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 maggio.