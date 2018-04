Deadpool 2, il Mercenario Chiacchierone provina l'X-Force nel nuovo spot ufficiale

Manca ormai un mese all'uscita nelle sale dell'attesissimo Deadpool 2, ma continua la campagna promozionale del secondo capitolo del franchise diretto da David Leitch (Atomica Bionda), che quest'oggi ci regala un nuovo ed esplosivo spot ufficiale.

A differenza degli altri filmati visti finora, però, qui il Mercenario Chiacchierone interpretato dall'esilarante Ryan Raynolds provina i futuri membri della X-Force insieme all'amico Weasel (T.J. Miller), il che dà un sapore ancora più surreale al titolo, specie per il primo membro scelto da Wilson per entrare nella squadra che dovrà affrontare Cable (Josh Brolin).



Questa l'ironica sinossi ufficiale: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo".



Deadpool 2 vedrà nel cast anche Zazie Beetz, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Terry Crews e Bill Skarsgard, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 maggio.