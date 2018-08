Deadpool 2, il Mercenario Chiacchierone nel divertente spot della versione "Superdotata"

In attesa di godercelo nuovamente in edizione homevideo a partire dal prossimo ottobre, Deadpool 2 torna a mostrarsi quest'oggi in un nuovo spot che anticipa l'uscita della versione Superdotata, annunciata ormai da mesi e che sappiamo conterrà al suo interno molti contenuti speciali, un cut più lungo e scene eliminate.

Nel filmato vediamo Deadpool dopo la perdita delle gambe, mentre cerca di convincere un ragazzo a farsi cambiare il pannolino. La scene è ovviamente molto ironica e divertente e si presta a inserirsi nel solito marketing dissacrante del franchise, che ci ha regalato nel corso dei mesi passati davvero tanto soddisfazioni e risate.



Nella versione Superdotata, comunque, sarà contenuto anche la controversa scena post-credit dedicata a Baby Hitler, di cui gli sceneggiatori Paul Wernick e Rheet Reese dicevamo mesi fa: "Sì, è stata tagliata perché era proprio alla fine dei titoli di coda e lasciava il pubblico sorpreso, tipo "oh, ok che è Hitler, ma è comunque un bambino, è strano vedere una cosa del genere". Ok che è un film su Deadpool, ma ci sono certi limiti che non possiamo oltrepassare. E l'omicidio potrebbe essere quella linea".



Vi ricordiamo che la versione Superdotata di Deadpool sarà disponibile in Blu-ray e 4K Ultra HD a partire dal prossimo 17 ottobre.