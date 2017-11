Deadpool 2: il mercenario chiacchierone in cucina nella nuova immagine

Non solo il poster di ieri: Deadpool torna oggi in una nuova immagine promozionale - che trovate in calce alla notizia - in cui il mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel... cucina!

Per promuovere l'arrivo di Deadpool 2, Ryan Reynolds ha deciso di affidarsi ad una testata differente: Good Housekeeping. Il magazine ospiterà, questo lunedì, un mega-articolo sul film supervisionato da Deadpool in persona.

"La persistenza di Deadpool per essere in Good Housekeeping è stata impressionante. Inizialmente non sapevamo chi fosse, sapevamo solo che era un fan del magazine" ha spiegato Jane Francisco di Good Housekeeping "Ma dopo svariati tentativi di ignorare la sua... passione... siamo giunti ad un compromesso. Potrà apparire in un numero del magazine, se promette di non lasciare più pacchetti di assistenza davanti le case degli editor e di mantenere una distanza di 50 metri dagli uffici di Good Housekeeping e dal suo staff".

"Dopo numerosi anni passati ad inviare mail settimanali e piccioni viaggiatori, Good Hosekeeping finalmente mi ha risposto ed è un sogno che si avvera" commenta Deadpool in maniera ironica.