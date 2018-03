Deadpool 2: la Marvel era scettica sulle potenzialità della X-Force

Se avete dato un’occhiata al nuovo trailer di, allora saprete che nel film farà la sua comparsa la, che stando al suo creatore ha rischiato quasi di non venire mai alla luce.

Con l’arrivo del secondo trailer ufficiale della pellicola, i fan hanno potuto ammirare in tutta la sua grandiosità la comparsa nella saga dedicata al Mercenario Chiacchierone della X-Force, ma ai tempi del suo concepimento in versione cartacea, il creatore Rob Liefeld ha dovuto faticare non poco per ottenere il via libera dalla Marvel.

In post pubblicato su Instagram, Liefeld ha mostrato la scansione di un fax ricevuto nell’autunno del 1990 dove la Marvel si dichiarava scettica sulle potenzialità di successo di una serie improntata sulla X-Force, alla quale all’epoca si riferiva come X-Terminators, prima che il nome venisse modificato.

Liefeld ha quindi approfittato dell’uscita del trailer di Deadpool 2 – La seconda venuta, in cui compare proprio la sua creazione, per dare un consiglio a tutti coloro che da tempo inseguono i loro sogni: “Non arrendetevi, io sono stato respinto due volte per aver cercato di rebootare il libro”. Potete visualizzare il post direttamente di seguito.

Ryan Reynolds riprende i panni dell'antieroe dei fumetti della Marvel nel film diretto da David Leitch, che ha sostituito Tim Miller, autore del film originale del 2016.

Nel cast anche Josh Brolin nei panni di Cable e Zazie Beetz come Domino. Oltre a loro T.J. Miller, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand, Karan Soni, Terry Crews e Leslie Uggams.

Deadpool 2 arriverà nei cinema italiani il 16 maggio.

Sinossi: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.