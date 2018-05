Deadpool 2: Julian Dennison non può vedere il film pur essendo nel cast

Pur essendo nel cast principale della pellicola, Julian Dennison non ha potuto vedere Deadpool 2 all’anteprima neozelandese per i limiti d’età legali.

Al piccolo attore, oggi quindicenne, è stato concesso di presentare il film al pubblico, ma non di poter partecipare alla proiezione successiva. Questo perché Deadpool 2 in Nuova Zelanda è vietato ai minori di 16 anni e l’attore quindi non raggiunge il limite legale d’età per poter visionare la pellicola. Dennison ha parlato dell’inconveniente durante la sua ospitata al Jimmy Kimmel Live: “In una sala mi hanno comunicato “Si, puoi presentare il film al pubblico presente, ma non potrai fermarti a vederlo”.

Deadpool 2 è attualmente nelle sale di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film. Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz e Josh Brolin, insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Sinossi: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.