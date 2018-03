Deadpool 2: Josh Brolin sulla possibilità dei riferimenti a Thanos nel cinecomic sul Merc!

Con Deadpool 2 in arrivo nel giro di pochi mesi, sembrano esserci molte novità riguardo quanto sta accadendo nel dietro le quinte del nuovo film sul. Una nuova informazione è stata recentemente rivelata da Josh Brolin, l'attore che interpreta Cable...

In un'intervista con Entertainment Weekly - che però riguardava l'imminente e attesissimo arrivo di Avengers: Infinity War, cinecomic nel quale l'attore interpreta il ruolo del villain principale, Thanos - gli intervistatori non hanno potuto fare a meno di chiedergli qualcosa sull'altro ruolo cinefumettistico in arrivo quest'anno, quello di Cable in Deadpool 2. E, alla domanda se ci saranno o meno "riferimenti scherzosi" a Thanos e agli Avengers, lui ha detto:

"Beh, non posso immaginare che non ce ne sia nessuno (ridendo). Diciamo così. Adesso mi trovo nella nevosa Vancouver per fare le riprese aggiuntive di Deadpool 2. Considerato che è una questione di satira che c'è un po' in tutti i film di supereroi, specialmente in quelli Marvel, come potete pensare che non ci siano?"

Di certo non sappiamo se questi riferimenti ci saranno oppure no, ma l'informazione aggiuntiva e importante è che, attualmente, sono in corso le riprese aggiuntive di Deadpool 2, e sono in opera a Vancouver.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 vede nuovamente protagonista Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone Wade Wilson/Deadpool, Zazie Beetz come Domino e Josh Brolin nei panni di Nathan Summers/Cable.

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"

La data d'uscita prevista per Deadpool 2 è il 18 maggio 2018. (USA)