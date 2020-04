Deadpool 2, Josh Brolin pubblica un fantastico dietro le quinte inedito

Josh Brolin a.k.a. Cable in Deadpool 2 ha condiviso sul suo account di Instagram un video dal set del film Marvel in cui lui e lo stunt team danno vita a un'elaborata coreografia per una spettacolare scena d'azione. Guardiamolo insieme.

"Stavo riguardando alcune scene d'azione con lo stunt team di Deadpool 2. Un fantastico gruppo di professionisti al meglio delle loro capacità; ragazzi e ragazze che mi hanno esplicitamente vietato di mangiare ciambelle e incitato ad allenarmi per raggiungere un nuovo e più alto standard. Kudos fratelli e sorelle 🤘✊️💪 #deadpool2 #deadpool2stuntteam @jspider" scrive Brolin sul social, accompagnando il filmato che trovate anche in calce alla notizia.



In Deadpool 2 abbiamo visto tanti nuovi personaggi (e alcuni divertenti camei come quello di Brad Pitt), ma nessuno ha avuto un impatto e un'importanza maggiore di Cable, interpretato dallo stesso attore che presta anche il volto a Thanos nel MCU (Deadpool 2 e Avengers: Infinity War, tra l'altro, uscirono a meno di un mese di distanza), ma che è riuscito a rendere unici e memorabili entrambi i personaggi.



E a proposito di MCU, l momento non vi sono indicazioni su un possibile debutto di Cable nei film o nelle serie tv già in programma, ma più in là, quando arriveranno anche gli X-Men magari, chi pensate che possa essere adatto a interpretarlo? Fateci sapere nei commenti.