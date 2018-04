Deadpool 2: Josh Brolin anticipa un arco narrativo di 4 film per Cable

Deadpool 2 arriverà nei cinema in tutto il mondo a metà maggio e ci presenterà l'attore Josh Brolin nei panni del mutante venuto dal futuro, Cable.

Ed in una nuova intervista, Josh Brolin ha svelato che la Fox (a meno di cambiamenti per via dell'acquisizione Disney) ha previsto un arco narrativo di quattro pellicole per il suo personaggio. "Abbiamo pensato ad un accordo da 4 pellicole" ha spiegato l'attore nell'intervista "Abbiamo pensato che Cable potesse avere un arco narrativo e non essere solo il protagonista di una pellicola sola, e quindi vederlo per quattro film. E' stato molto divertente per me pensare a questo".

"Non adoro molto i franchise, personalmente" spiega l'attore "E' quel che ha reso molto interessante Thanos [il villain di Avengers: Infinity War, nb.] per me. E' una cosa finita, e mi piace molto come cosa".

Insomma, Cable sarà protagonista di un arco narrativo di quattro pellicole e, dopo Deadpool 2, dovremmo rivederlo nell'atteso film corale X-Force di Drew Goddard. E per gli altri film? Beh, le speculazioni sono moltissime. E' possibile che ottenga una pellicola stand-alone totalmente dedicata a lui oppure sarà in Deadpool 3, o ancora in un film totalmente differente con altri mutanti famosi dell'Universo degli X-Men.

