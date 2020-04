Deadpool 2, Josh Brolin si allena per combattere in uno spettacolare video

Josh Brolin sembra essere il villain perfetto per i film Marvel, e dopo Thanos ha già espresso la volontà di tornare nei panni di Cable. A giudicare dalla precisione che ha messo nell'allenamento per Deadpool 2 i produttori dovrebbero affidargli nuovamente la parte senza problemi.

Nel video pubblicato su Instagram lo vediamo infatti mentre si esibisce nei movimenti che sarebbero poi stati rappresentati su schermo, insieme ad uno stuntman che interpreta il povero nemico. In un primo momento Brolin imbraccia un fucile, e l'uomo tenta di disarmarlo. In seguito la lotta si sposta sul corpo a corpo e l'attore esegue alcune mosse precedentemente studiate, per poi "accoltellare" più volte il suo avversario e mettere fine allo scontro.

"Eccomi mentre gioco nelle diverse sequenze con il gruppo di stuntmen di Deadpool 2. Un bellissimo gruppo di professionisti ai vertici del loro mestiere; ragazzi e ragazze che hanno preteso che saltassi la pausa per le ciambelle e lavorassi su me stesso con standard più alti. Complimenti, fratelli e sorelle".

Per girare scene di combattimento c'è bisogno di molto allenamento per gli attori, e sembra proprio che Brolin abbia preso molto seriamente il lavoro di preparazione per le scene di azione. Che ne dite? Possiamo assumerlo anche per John Wick 4?

Intanto Deadpool è entrato in Fortnite grazie ad un evento dedicato, mentre gli sceneggiatori hanno già confermato che Deadpool 3 sarà vietato ai minori.