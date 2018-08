Deadpool 2: guardate questi look inediti del Cable di Josh Brolin

Pochi minuti fa sono trapelati su Instagram alcuni concept art di Deadpool 2 relativi alla versione di Cable voluta da Tim Miller, regista del primo film di Deadpool.

Il primo film, uscito nel 2016, fu un successo commerciale tanto inaspettato quanto clamoroso, quindi non è stata una grande sorpresa quando il regista Tim Miller è stato invitato dalla 20th Century Fox per curare la regia di Deadpool 2.

A causa di alcuni screzi con la star del film Ryan Reynolds (apparentemente il regista voleva rendere il sequel troppo simile al primo film) Miller ha finito per lasciare il progetto, che è stato affidato al regista di John Wick e Atomica Bionda David Leitch, il cui egregio lavoro ha permesso a Deadpool 2 di replicare il successo di Deadpool (oltre $733 milioni al box office globale, poco meno dei $783 milioni incassati dal film di Miller).

Comunque, nelle scorse ore sono stati rivelati alcuni concept art della versione di Deadpool 2 voluta da Tim Miller. Magari non vedremo mai il fantomatico Snyder-Cut di Justice League, ma gli splendidi artwork che potete visionare in calce alla notizia offrono una sbirciatina al look che avrebbe avuto Cable se Deadpool 2 fosse stato diretto dal regista del primo film.

Vi ricordiamo che la versione home-video di Deadpool 2 sarà disponibile in digitale dal 28 agosto, mentre per l'edizione fisica bisognerà aspettare il prossimo 17 ottobre.