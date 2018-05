Deadpool 2, i fratelli Russo rispondono al messaggio "no spoiler" di Ryan Reynolds. Tweet

Mentre Deadpool 2 è a soli 4 giorni dall'uscita ufficiale, in un recente tweet Ryan Reynolds ha annunciato la partenza per il world tour del film, condividendo un comunicato che faceva il verso al #ThanosDemandsYourSilence dei fratelli Russo per evitare spoiler su Avengers: Infinity War.

Il messaggio, per chi se lo fosse persone era questo, accompagnato invece dall'hashtag #WadeWilsonDemandsYourSisterSorryStupidAutoCorrectSilence:



"A tutti i più grandi fan dell'intero Universo,



Ci stiamo per imbarcare nel "Deadpool 2: Questa è praticamente tutta colpa vostra gente" world tour. Quasi ogni persona coinvolta nella produzione del film ha impiegato il Massimo Sforzo negli ultimi due anni, così da mantenere alto il livello di super segreti, tipo come faccia David Blaine a fermare i proiettili con la bocca o il segreto dietro alla miscela di 11 erbe e spezie nei deliziosi baffi del Colonnello Sanders.

Solo una manciata di persone conosce la vera trama del film, una delle quali non è Ryan Reynolds. Quindi vi chiediamo questo, non appena vedrete Deadpool 2, cioè di non dire neanche una fottuta parola su tutte le cazzate presenti nel film. Perché sarebbe davvero annoiante spoilerare che Deadpool muore. Si scherza. No, non si scherza. Si scherza?



Andate con Dio".



Bene, i fratelli Russo non si sono lasciati sfuggire la presa in giro, e hanno deciso di rispondere con un dito medio fatto a Reynolds direttamente col il Guanto dell'Infinito di Thanos, con un "boom" come commento. L'attore non ha potuto fare altro che incassare, rispondendo: "Me lo sono meritato".



Vi ricordiamo che Deadpool 2 vedrà nel cast anche Josh Brolin e Zezie Beetz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 15 maggio.