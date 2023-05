Deadpool 2, i fan celebrano l'anniversario del film Marvel

Era il 18 maggio 2018 quando Deadpool 2 debuttò al cinema: a cinque anni di distanza, i fan colgono l'occasione per celebrare l'anniversario del film Marvel con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin e tutti gli altri attori che hanno reso celebri i personaggi.

"Cinque anni di Deadpool 2" scrive @rajmohan2blue su Twitter. "Vale davvero la pena di guardarlo. Film con un rating R, il miglior incasso appena dopo Joker. Riuscirà la terza parte a battere questo record?". @MarvelDC23, invece, esalta un aspetto produttivo in particolare: "5 anni fa fu rilasciato Deadpool 3 e abbiamo assistito a una lotta infernale in CGI". Quale momento migliore per rileggere la nostra recensione di Deadpool 2?

A ringraziare a tutto tondo la troupe della pellicola è l'account @ilyryanreynolds: "Non dobbiamo dimenticare coloro che hanno lavorato dietro le quinte di questo film, in occasione dei cinque anni dal debutto! Il direttore David Leitch, Bill Corso e il team di truccatori, lo stunt Alex Kyshkovyc, gli sceneggiatori @RhettReese e @paulwernick, gli artisti VFX".

Deadpool 3 ha guadagnato un ottimo risultato al box office (785 milioni di dollari in tutto il mondo) e recensioni buone da parte della critica: ricordiamo l'84% delle recensioni professionali su Rotten Tomatoes e il punteggio di 66 su 100 per Metacritic. Inoltre, la pellicola ha segnato due primati: il numero di prevendite per un film vietato ai minori sul sito di Fandango, il maggior incasso alle anteprime del giovedì per la stessa categoria.

Il terzo capitolo della saga, invece, è atteso per l'8 novembre 2024: a quanto pare, in Deadpool 3 ci sarà anche il Peter di Rob Delaney.