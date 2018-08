Deadpool 2: l'esilarante Honest Trailer del film include lo stesso Deadpool!

Screen Junkies ha diffuso in rete l'Honest Trailer del secondo capitolo di Deadpool, ma c'è una sorpresa: il video include proprio Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone. Deadpool prende in mano il format per creare un'Honest Trailer dello stesso Honest Trailer.

In questo sequel adrenalinico, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) dovrà proteggere un giovane mutante (Julian Dennison) dalle grinfie di Cable (Josh Brolin), venuto dal futuro proprio per il ragazzo. Deadpool dovrà fronteggiare il mutante con l'aiuto di altri personaggi e formando la X-Force! Nel cast troveremo anche Terry Crews, Lewis Tan, Bill Skarsgard, Rob Delaney, Eddie Marsan, Jack Kesy, Shioli Kutsuna e, ovviamente, Zazie Beetz nei panni della mutante fortunata Domino.

Dal precedente episodio - diretto da Tim Miller e uscito nel 2016 - tornano oltre a Reynolds, Stefan Kapicic e Brianna Hildebrand, anche Morena Baccarin, Leslie Uggams, T.J. Miller e Karan Soni. La regia di questo sequel è affidata a David Leitch da una sceneggiatura firmata da Reynolds insieme a Rhett Reese & Paul Wernick.

Deadpool 2 arriverà in territorio italiano in versione DvD, Blu-Ray e 4K Ultra HD il prossimo 17 ottobre, nell'edizione Super Dotata ricca di contenuti bonus, scene eliminate, e commenti del regista e del cast. L'edizione digitale sarà disponibile dal 28 agosto. Date un'occhiata all'Honest Trailer nel player qui sopra!