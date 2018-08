Deadpool 2: ecco il Fenomeno concepito da Tim Miller in un concept art

Come saprete, Deadpool 2, uscito nei cinema lo scorso maggio, è stato diretto da David Leitch dopo che il regista originale, Tim Miller, ha abbandonato il progetto per divergenze creative con la star della pellicola (e produttore) Ryan Reynolds.

Ora arriva in rete un interessante concept art - che vi mostriamo qui sotto - in cui vediamo il Fenomeno con il design approvato da Tim Miller e, successivamente, scartato nella versione di Leitch. Come noterete il design rende omaggio a quello originale dei fumetti mentre nella versione cinematografica di Leitch l'elmetto del Fenomeno è grigio anziché marrone e la sua armatura non appare in favore dei suoi abiti da prigioniero. Voi che versione preferite?

In questo sequel adrenalinico, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) dovrà proteggere un giovane mutante (Julian Dennison) dalle grinfie di Cable (Josh Brolin), venuto dal futuro proprio per il ragazzo. Deadpool dovrà fronteggiare il mutante con l'aiuto di altri personaggi e formando la X-Force! Nel cast troveremo anche Terry Crews, Lewis Tan, Bill Skarsgard, Rob Delaney, Eddie Marsan, Jack Kesy, Shioli Kutsuna e, ovviamente, Zazie Beetz nei panni della mutante fortunata Domino.

Dal precedente episodio - firmato da Tim Miller e uscito nel 2016 - tornano, oltre a Reynolds, Stefan Kapicic e Brianna Hildebrand, anche Morena Baccarin, Leslie Uggams, T.J. Miller e Karan Soni. La regia di questo sequel è affidata a David Leitch da una sceneggiatura firmata da Reynolds insieme a Rhett Reese & Paul Wernick.

L'edizione home video della pellicola è in arrivo nei negozi italiani.