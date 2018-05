Deadpool 2: ecco un cameo che forse avete perso al cinema!

Tra le tante chicche che troverete nel sequel di Deadpool, ci sono anche dei gustosissimi cameo, come avrà notato chi ha già visto la pellicola con Ryan Reynolds.

Tuttavia, mentre il cameo di Brad Pitt era stato già ampiamente spoilerato prima dell’uscita nelle sale cinematografiche della pellicola, ce n’è ancora uno che i fan avranno fatto sicuramente fatica a riconoscere. Ebbene, proprio come in Thor: Ragnarok, Matt Damon ha il suo cameo in Deadpool 2. Lo si può notare come uno dei due uomini che Cable incontra non appena quest’ultimo compare nel film e qui lo sentiamo conversare circa il vero modo di utilizzare la carta igienica.

Nei crediti ufficiali del film, un personaggio è chiamato semplicemente Redneck #2 ed è il cameo di Alan Tyduk (Rogue One, Firefly). Quello di Damon è stato indicato anche da Zazie Beetz come il suo cameo preferito della pellicola, senza ovviamente fare nomi: “Non è nemmeno nei crediti del film, e non gli hanno messo il suo vero nome, è completamente coperto dal trucco”.

Tuttavia, nei crediti appare un attore nel ruolo chiamato Dickie Greenleaf; come i fan ricorderanno, questo è il nome del personaggio interpretato da Jude Law ne Il talento di Mr. Ripley, pellicola in cui è protagonista proprio Damon, che ruba l’identità di Law.

Diretto da David Leitch, nel cast del film troviamo anche Monica Beccarin, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Leslie Uggams e Josh Brolin; quest’ultimo ha recentemente parlato delle riprese aggiuntive della pellicola, fatte per dare più spazio al suo personaggio e per definire meglio la personalità di Domino.

Sinossi: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.